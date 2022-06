Esplode una cisterna, paura all’Inalca

Spread the love

msn.com/it – urly.it/3p7n4

Stava facendo il ‘giro’ di raccolta liquami all’esterno dello stabilimento, svuotando i tombini e pare i serbatoi dei depuratori. All’improvviso, come una ‘pentola a pressione’ la cisterna è esplosa con una violenza tale che il portellone posteriore si è staccato, andando a colpire con violenza la palazzina e devastando le vetrate degli uffici.

Tragedia sfiorata ieri nello stabilimento Inalca di via per Spilamberto, a Castelvetro. Al momento dell’incidente, fortunatamente, i dipendenti erano a pranzo ma se fossero stati all’interno degli uffici interessati dall’esplosione e dai conseguenti danneggiamenti alla struttura, avrebbero potuto restare feriti. L’episodio si è verificato poco prima delle 14. In quel momento una cisterna dello Spurgo – il servizio di routine è legato ad un’azienda esterna – stava effettuando il travaso di sostanze dal camion.

Per cause ancora in corso d’accertamento, all’improvviso, il mezzo è come andato ‘in pressione’ ed è esploso. Il portellone posteriore della cisterna si è completamente staccato per poi schiantarsi contro la palazzina dove si trovano gli uffici dell’azienda, devastando la facciata e, in particolare, le vetrate di due piani. Ingenti i danni alla struttura. Come detto in quel momento i dipendenti erano a pranzo: fortunatamente ‘l’eplosione’ non ha coinvolto persone.

Feriti lievemente solo due operatori che sono stati soccorsi più che altro a seguito del grande spavento ma non hanno riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri con più squadre, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro. Sono ora in corso accertamenti per capire cosa abbia causato l’innalzamento della pressione nel mezzo.