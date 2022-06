Genova, famiglia di turisti salvata in località Ciappa du Lu

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento complesso di recupero di tre persone nel pomeriggio del 28 giugno per il personale del soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco e volontari della Croce Rossa di Sestri Levante a punta Manara, in località Ciappa du Lu.

Una famiglia di turisti composta da padre, madre e figlio minorenne della coppia, si è avventurata lungo questo pendio che un tempo era una una falesia per rocciatori, quindi particolarmente sconsigliato agli escursionisti. La donna è scivolata ruzzolando per alcuni metri. E’ stata raggiunta dagli altri due, ma, a quel punto, risalire era una problema e la donna, a causa di varie escoriazioni e contusioni, non era in buone condizioni. I soccorritori per raggiungerli hanno dovuto calarsi con le corde, mentre più in basso, sul mare, era presente anche una squadra di vigili del fuoco con mezzo marino. Alla fine il padre e il figlio sono stati ricondotti sul sentiero. La donna, invece, è stata recuperata da un elicottero dei Vigili del fuoco e condotta al pronto soccorso del San Martino di Genova per accertamenti.