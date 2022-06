Incidente all’Eur: 58enne in Vespa investe una donna e muore

Spread the love

https://www.fanpage.it/roma/incidente-alleur-58enne-in-vespa-invece-una-donna-e-muore/

https://www.fanpage.it/

Un uomo di cinquantotto anni è morto in un incidente stradale in viale Beethoven a Roma. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, giovedì 30 giugno. Per la vittima non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9, a rimanere coinvolti nell’incidente sono stati una donna di sessantacinque anni, che era a piedi e una Vespa 150, che l’ha investita all’altezza dell’incrocio con viale Europa. Non è nota la dinamica dell’incidente ma il conducente del veicolo a due ruote non ce l’ha fatta. La scena si è svolta davanti ad alcuni passanti, che si sono fermati a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei soccorriotori. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di due persone coinvolte in un incidente, sul posto è giunto in breve tempo il personale sanitario.