Un incidente sul lavoro si è verificato all’interno di un cantiere edile alla periferia di Mesagne, in via San Vito. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Brindisi. Sul posto ci sono due squadre di vigili del fuoco, gli ispettori dello Spesal, gli agenti della polizia locale e del locale commissariato che stanno eseguendo gli accertamenti.