Incidente sul lavoro vicino via Veneto: operaio cade da un’impalcatura e muore

Spread the love

https://www.fanpage.it/roma/incidente-sul-lavoro-vicino-via-veneto-operaio-cade-da-unimpalcatura-e-muore/

Un operaio di quarantanove anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura in via Boncompagni nei pressi di via Veneto. I drammatici fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, giovedì 30 giugno al centro di Roma. Secondo le prime informazioni apprese erano circa le ore 9 quando l’uomo, di cui ancora non è stata resa nota l’identità, stava lavorando sul ponteggio di un cantiere all’altezza del civico 71 attivo per interventi di ristrutturazione edilizia di un complesso immobiliare. Lavori che sarebbero dovuti concludersi a fine luglio.

continua su: https://www.fanpage.it/roma/incidente-sul-lavoro-vicino-via-veneto-operaio-cade-da-unimpalcatura-e-muore/

https://www.fanpage.it/