Usa, dimentica il figlio di 18 mesi in auto sotto al sole. Lo trova morto: si suicida

New York, 29 giugno 2022 – Non ha resistito alla vista del figlio di 18 mesi senza vita, da lui dimenticato nell’auto rovente, e sconvolto il padre ha deciso di farla finita suicidandosi. Una tragedia tremenda che ha lasciato senza parole e lacrime la comunità di Chesterfield in Virginia.

Come è successo, anche in Italia, dove ora vige infatti l’obbligo di un dispositivo anti abbandono in auto se si hanno figli al di sotto dei 4 anni, il papà si è recato al lavoro con il piccolo nel sedile posteriore della vettura, hanno ricostruito gli investigatori, e ha dimenticato il bimbo per almeno tre ore sotto il sole cocente.

Quando si è reso conto della terribile distrazione è corso all’auto, trovando il figlio esanime. A quel punto, fuori di sè, è rientrato a casa e ha iniziato a minacciare il suicidio. I familiari intanto avevano già chiamato la polizia perché si erano resi conto che il piccolo non era all’asilo, e che il padre era disperato.

Ma quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno solo potuto accertare la morte di entrambi, padre e figlio: la portiera dell’auto era aperta, l’uomo aveva portato il corpicino del piccolo all’interno dell’abitazione, poi si era recato sul retro della casa e davanti alla porta della cucina si era sparato alla testa.