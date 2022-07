Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 30 giugno, la squadra VVF del distaccamento di Termoli è intervenuta a Campomarino, in via S. Pertini per il recupero di un cagnolino finito accidentalmente in un burrone di 15 metri circa, terminando la caduta su un terrazzamento. I soccorritori dopo aver raggiunto l’animale con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), l’hanno recuperato e riconsegnato alla proprietaria.