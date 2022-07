Grave incidente nel bosco, Josef muore travolto da un albero. È lutto nei Vigili del Fuoco

Spread the love

È Josef Pfattner di 53 anni, il vigile del fuoco volontario di Lazfons trovato mercoledì sera senza vita in un bosco, nei pressi di Chiusa. L’allarme era stato lanciato dalla famiglia che non lo aveva più visto tornare dopo essere uscito di casa per raccogliere della legna nel bosco.

Immediatamente, sono state avviate le ricerche da parte dei suoi colleghi che dopo aver trovato l’auto di Joesef in località Steineben a circa 1500 metri di quota, hanno battuto l’intera zona.

Infine, nella tarda serata il ritrovamento del corpo travolto da un albero in una zona impervia del bosco. Inutili gli sforzi dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 53enne.

