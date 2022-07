Peschiera del Garda: A4 incidente tra due mezzi pesanti, coinvolta anche un autovettura, disagi alla circolazione.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 18.17 di oggi, 30 Giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 direzione Milano, al km 255, per un incidente stradale tra due mezzi pesanti e un autovettura.

A causa dello scontro in mezzo pesante, che trasportava segatura,si ribaltato su un fianco perdendo il tutto il carico. Tre le persone ferite e soccorse dagli operatori sanitari, per una di loro si è reso necessario il ricovero con l’elisoccorso. I vigili del fuoco, giunti da Bardolino, hanno operato per mettere in sicurezza tutti i mezzi, uno dei quali perdeva carburante a causa dello scontro.

L’intervento risulta ancora in atto e la viabilità è bloccata con uscita obbligatoria al casello di Peschiera del Garda per chi viaggia in direzione Milano. CSE David D’Aprile Co.Em. CDV – Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona