Precipitano con l’auto nella scarpata, il tremendo incidente a Vermiglio. Oltre 5 ore di lavoro per recuperare i feriti e il mezzo distrutto

VERMIGLIO. E’ andato avanti per diverse ore terminando solo per le 21 l’intervento dei vigili del fuoco impegnati nel tardo pomeriggio di ieri nel tremendo incidente che ha visto un’auto precipitare in una scarpata con tre persone all’interno.

Il conducente stava guidando in discesa lungo la forestale che porta in località “Pozzi Alti” a Vermiglio quando ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada per cause in corso di accertamento.

L’auto ha fatto uno spaventoso volo di diversi metri nella scarpata fermandosi contro un albero. L’allarme è scattato attorno alle 16 e sul posto, in un’operazione non semplice, si sono portati i vigili del fuoco di Vermiglio con 10 uomini e in supporto il corpo di Ossana con 6 uomini. Immediato anche l’arrivo degli operatori Stazione di Vermiglio del soccorso alpino e del nucleo Saf dei permanenti di Trento.