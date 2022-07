Video – Addestramento per la ricerca delle persone scomparse

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ripresa dai droni dei Vigili del fuoco l’esercitazione del personale speleo alpino fluviale e dei soccorritori acquatici per testare la nuova procedura provinciale per la ricerca delle persone scomparse in ambiente.

Quattro giorni di esercitazione dal 20 al 23 giugno sul Lago Iseo (BG) a cui hanno partecipato anche il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), i Nautici e gli operatori di Sala Operativa.

Tra i vari mezzi adoperati c’è stata anche la nuova imbarcazione in dotazione al comando di Bergamo.

VIDEO –