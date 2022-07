11 vigili del fuoco dell’FDNY feriti in un incendio –  sette sono stati trasportati in ospedale

Spread the love

firerescue1.com

BROOKLYN, NY — Undici vigili del fuoco dell’FDNY e altre tre persone sono rimaste ferite in un incendio di cinque allarmi venerdì. – L’allarme è arrivato alle 5:41 per un incendio in un edificio di tre piani ad uso misto. Le fiamme erano divampate su più piani.

Sette dei vigili del fuoco feriti sono stati trasportati in ospedale. I vigili del fuoco sono stati colpiti dall’esposizione al calore.