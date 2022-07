Auto si ribalta e rompe tubo del gas. Intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Incidente a Lomazzo – in via Rocchetta – intorno alle 4 del mattino. Una vettura prima di ribaltarsi ha urtato un tubo del gas provocando una copiosa perdita. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo per soccorrere l’automobilista rimasto bloccato.

Si tratta di un ragazzo di 28 anni che è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118 Croce Azzurra di Cadorago. I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti per mettere in sicurezza l’area in cui si è verificata la perdita di gas.