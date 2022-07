Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

È deceduto il C.R in congedo Antonio STELLA collega apprezzato alle SCA e al Comando di Roma. La funzione funebre si terrà lunedì 4 Luglio alle ore 11.00 presso la Chiesa di S.Lorenzo Martire sita in via della Marmorella, 88 laghetto_Monte Compatri. L

‘ANVVF invia alla famiglia sentite condoglianze e la vicinanza al ns.socio amico e collega Natale