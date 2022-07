Incendio di un appartamento – salvate due persone

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

2/7/22 ore 01:00 Busto Arsizio (Va), via Don Mario Belloli. Per cause in corso di accertamento un appartamento al terzo piano di uno stabile è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi di Busto/Gallarate, Somma Lombardo e Varese con sei automezzi: tre autopompe, un’autoscala, un autobotte, un carro aria e un fuoristrada. Gli operatori hanno salvato due occupanti di cui uno disabile che erano intrappolati all’interno dell’abitazione, affidandoli poi alle cure del personale sanitario, successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

1/7/22 ore 17:30 Origgio (Va), via Saronnino. Per cause da accertarsi un campo è interessato da un incendio. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre sia dal comando di Varese che dal comando di Milano. Gli operatori stanno cercando di contenere l’incendio per evitare che si avvicini ad alcuni capannoni industriali.