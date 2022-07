Intervento massiccio dl Vigili del Fuoco per incendio di un campo coltivato – brucia un vivaio e morti sei animali

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

1/7/22 ore 12:00 Gerenzano (Va), via Inglesina. Per cause in corso di accertamento un campo coltivato è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti venticinque vigili del fuoco dalle sedi di Saronno, Varese, Busto/Gallarate e Inveruno con: tre autopompe, tre autobotti, tre fuoristrada dotati di modulo antincendio e un carro aria.

Malgrado il tempestivo e massiccio intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto cinque ettari di campo e hanno interessato alcuni manufatti di un azienda florovivaistica, nel rogo sono periti sei animali.