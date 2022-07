Report situazione interventi alle ore 18,00 dell’1/07/2022

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

N.10 interventi per incendio di vegetazione e sterpaglie conclusi

N. 5 interventi per incendio di vegetazione e sterpaglie in corso di cui:

N. 3 fra Biancavilla, Paternò e Belpasso

N. 1 Santa Venerina

N.1 Mineo

Al momento ci sono:

N. 25 interventi in attesa di essere espletati

N. 7 conclusi (oltre a quelli di sterpaglie riportati sopra)

N. 4 in corso che vedono impegnate la squadra del Distaccamento di Acireale, una squadra di rinforzo inviata dal Comando Provinciale VVF di Enna ed il Nucleo NBCR di Catania supportato da quello del Comando di Ragusa per diverse chiamate per presunte fughe di gas ad Aci Catena.