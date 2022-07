Alessandro Paola (vigili del fuoco): «Idranti presidi importanti, senza soccorsi molto complicati»

Spread the love

corriere.it – urly.it/3p8vy

«Per noi gli idranti sono una parte fondamentale del nostro lavoro: purtroppo essendo arredi urbani subiscono danni da parte di persone che li rendono inutilizzabili, anche con furti di parti, come i tappi in ottone, e per questo motivo dobbiamo farne a meno. Da parte nostra segnaliamo sempre i disservizi, ma sono comunque cose che non dovrebbero succedere perchè così i soccorsi possono diventare difficili».

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Alessandro Paola lancia l’allarme sull’emergenza idranti, proprio in un momento decisivo della campagna anti-incendi boschivi 2022. Le scene delle squadre dei pompieri costrette a lasciare il luogo di un incendio, sostituite da altri mezzi compresi quelli della Protezione civile, per andarsi a rifornire di acqua presso i presidi fissi magari distanti chilometri dal fronte del fuoco, sono state viste da molti romani anche la settimana scorsa.

«Gli idranti – spiega l’ingegner Paola – fanno parte della rete di estinzione e sono quindi fondamentali per assicurare il rifornimento delle nostre autobotti e dei mezzi anti-incendio, non solo per combattere i roghi di sterpaglie ma anche per affrontare altre emergenze, come un’abitazione in fiamme. Ecco perché – aggiunge – la rete idrica costituisce una delle difese più importanti. A Roma poi, visto il territorio immenso, è ancora più decisiva».

Da qui il collegamento diretto con la capacità e degli acquedotti e la loro affidabilità. «Non c’è una norma di riferimento, un numero di idranti stabilito per legge – spiega ancora il comandante dei pompieri romani – La rete anti-incendio viene realizzata dai comuni sulla base della capacità di quella idrica. Si tratta pur sempre di avamposti nella lotta agli incendi quindi le amministrazioni locali devono comunque calcolare cosa serve in base all’ampiezza del proprio territorio».