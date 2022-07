Autovettura perde il controllo e impatta contro un muro – un uomo ha perso la vita

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

3/7/22 ore 1:30 Porto Valtravaglia (Va) – SP69. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario. Nell’impatto un uomo ha perso la vita.