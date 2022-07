Ricerca di persona – ritrovato il corpo privo di vita

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

[03/07/2022 07:57] – I Vigili del Fuoco di Bergamo sono impegnati da ieri sera 2/07/2022 intorno alle 21:00 in una ricerca a persona a Mezzoldo. Un uomo di 71 anni non è rientrato a casa dopo la passeggiata in montagna. Le risorse dei Vigili del Fuoco impegnate nella ricerca sono: la squadra del distaccamento di Zogno, i SAF (spelo alpino fluviale), TAS (topografia applicata al soccorso), UCL( unità comando locale) , DEDALO (sistema di ricerca tramite la scheda del telefono), CINOFILI, SAPR (Droni). Altri enti: Sindaco, Carabinieri, 118 e il Soccorso Alpino.

Terminata alle 8:30 del 3 luglio 2022 la ricerca a persona, individuato e recuperato il corpo senza vita del disperso. Il recupero è stato effettuato dal Soccorso Alpino e dall’elicottero del 118.

INCIDENTE STRADALE A MARTINENGO – UNA VITTIMA

I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incidente stradale a Martinengo in via Trento intorno alle 6:30. Un mezzo contro uno scooter – una vittima. I VVF hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.