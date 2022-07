Caserta, vasto incendio di pedane in un deposito di Parete

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, verso le ore 21:00, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Aversa è intervenuta sulla SP 33 nel comune di Parete dopo che alcuni passanti avevano dato l’allarme per delle pedane stoccate in un deposito che stavano bruciando.

L’incendio si era già propagato alla maggior parte delle pedane stoccate, producendo delle fiammate molto alte e visibili da lontano. A supporto della squadra del distaccamento di Aversa, sono intervenute anche due autobotti, una proveniente dalla sede centrale e una sempre dal distaccamento di Aversa.

I Vigili del fuoco son riusciti ad arginare e a domare le fiamme prima che si estendessero alla vicina vegetazione. Sono ora in corso le indagini per stabilire le cause del rogo