Parliamo dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Paolo Moschetti – Consigliere Nazionale – Presidente Sez.Dipartimentale – Articolo pubblicato sul n. 119 in distribuzione

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Onlus iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016.

Per poter illustrare ampiamente le sue origini, le attività, il progresso dei rapporti con il Corpo Nazionale, sarebbe necessario scrivere dei libri. Mi limito a dare appena un cenno di quello che rappresenta questa grande organizzazione a livello nazionale e periferico, senza trascurare, perché me ne corre l’obbligo, la Sezione Dipartimentale che per la sua centralità svolge a volte incarichi particolari affidati dall’Ufficio di Presidenza Nazionale.

Nella sua storia ha visto la presenza affettuosa di personaggi come Nino Benvenuti e Giuliano Gemma. Partecipa rappresentando l’associazione alla sfilata del 2 giugno ed è presente a tutte le cerimonie che si svolgono presso le Scuole Centrali Antincendio e presso il Ministero dell’Interno o anche la sede dell’UNICEF.

L’associazione nasce nel febbraio del 1994 ed è composta da oltre cento sezioni provinciali che fanno riferimento ai rispettivi Comandi Provinciali del Vigili del Fuoco.

Possono far parte dell’associazione i vigili del fuoco in servizio ed in congedo, coloro che hanno svolto a suo tempo il servizio in qualità di Vigile Volontario Ausiliario, gli appartenenti ai Gruppi Sportivi dei Vigili del Fuoco del territorio nazionale, familiari di vigili del fuoco deceduti o di soci già iscritti ed anche cittadini che aspirano a dare il proprio contributo a questa specifica attività di volontariato.

L’associazione Dipartimentale con sede a Roma comprende le Scuole Centrali Antincendio, la Scuola di Formazione di Montelibretti e l’Istituto Superiore Antincendio. Nel 2019 si sono festeggiati i suoi 25 anni e grazie al resoconto di tutte le attività svolte durante l’anno da parte delle sezioni, si è notato un crescendo delle attività che sono principalmente:

Formazione: Rivista “Il Vigile del Fuoco”, Memoria Storica, lezioni sulla sicurezza, scuola sicura, casa sicura, pompieropoli.

Eventi: Raduno nazionale, regionali e provinciali, cerimonie e collaborazione con altre associazioni, di volontariato,

Assistenza attraverso borse di studio a vari livelli e contributi di solidarietà.

L’art. 2 dello statuto definisce l’organizzazione delle attività in via esclusiva o di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività che svolge prevalentemente in favore di terzi si avvale anche delle prestazioni dei volontari associati come previsto dall’art. 5.

Nel settore della formazione si occupa della divulgazione culturale, prevenzione e sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l’auto protezione e per la salvaguardia dell’ambiente;

Non manca l’impegno nella beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore.

La realizzazione di tali azioni avviene mediante corsi, seminari ecc. negli istituti scolastici, Enti e comunità locali.

Si esercitano anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs.

È possibile anche promuovere una raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività diverse da quelle esclusive o principali sono finalizzate a

mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del C.N.V.V.F. la memoria storica dei caduti nell’adempimento del loro servizio sociale e solidale;

svolgere nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva , promovendo le iniziative a tale scopo necessarie.

promovendo le iniziative a tale scopo necessarie. svolgere in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno e beneficienza in favore delle persone in stato di necessità, di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, Associazioni.

svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali fornite dagli aderenti, sono rese liberamente a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione e i suoi appartenenti, che sono assicurati tramite l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

Intervento in occasione di gravi emergenze.

Il motto è: “Firmissima est inter pares amicitia” ovvero “ quanto mai salda è l’amicizia fra simili” e l’Associazione è fiera di tenerne fede