Roghi tossici nel Casertano, aria irrespirabile: capannone in fiamme

L’ennesimo episodio è stato registrato nella serata di sabato 2 luglio, quando a Parete – alle 19.30 circa – un incendio è divampato nei pressi di un capannone industriale dismesso in via Salvo D’Acquisto, una strada rurale che collega il paese casertano con Giugliano in Campania. Il fuoco, alimentato dal clima afoso e dalle sterpaglie secche, ha raggiunto in breve tempo gli spazi esterni dello stabile, che un tempo ospitava una fabbrica di imballaggi, divorando il cumulo di scarti di produzione, materiali plastici, pedane di legno e rifiuti che da tempo giacevano abbandonati all’aperto.