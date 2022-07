Situazione incendi in Calabria alle ore 19:30

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Sono ancora attivi 27 Interventi di vegetazione in Regione. Le zone più critiche con intervento di personale vigilfuoco, Dos e/o mezzi aerei sono in provincia di Cosenza comune di Acri (intervento mezzi Coau) e Saracena. Nella provincia di Crotone, Strongoli e Brasimato (attualmente sotto controllo grazie al prezioso intervento dell’elicottero NuvolaRossa) il fronte di fuoco ha minacciato un canile con oltre 400 animali messi in sicurezza dai vigili del fuoco (foto).

Reggio Calabria la zona di Archi (sotto controllo) e località Arasi.

Al momento l’incendio di Filogaso (VV) risulta in bonifica.