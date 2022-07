Soccorso ad autoarticolato di 21 tonnellate

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Si è appena concluso un intervento di soccorso in via Pirandello a Zafferana Etnea per un autoarticolato che trasportava bottiglie di vetro vuote, per un carico complessivo di 21 tonnellate.

L’autista del mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si è posizionato di traverso chiudendo di fatto la viabilità.

Si è, dunque, reso necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e di un’autogrù inviata in supporto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa.

L’intervento si è da poco concluso.