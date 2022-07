Spari al centro commerciale Field’s a Copenaghen, almeno 3 morti

Spread the love

kilsole24ore.com – https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/spari-centro-commerciale-field-s-copenaghen-almeno-3-morti/AEnAt5jB

Roma, 4 lug. (askanews) – E’ di almeno tre persone morte e diverse altre ferite, di cui tre in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria nel centro commerciale “Field’s” di Copenaghen.

Il capo della polizia della capitale danese, Soren Thomassen, ha affermato che le persone decedute sono due 17enni danesi e un cittadino russo di 47 anni.

La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni, danese. Il sospetto, non è stato ancora identificato. “Non posso fare commenti al momento – ha detto il capo della polizia interrogato su un eventuale movente – non posso, perché abbiamo un’inchiesta su cui lavoriamo attivamente, è troppo presto per commentare”.