Video – Asti, 200 mila litri di acqua per spegnere l’ennesimo maxi incendio in via Guerra

https://lanuovaprovincia.it/cronaca/asti-gettati-200-mila-litri-di-acqua-per-spegnere-lennesimo-maxi-incendio-in-via-guerra/

I roghi in via Guerra, davanti al campo rom, sono un problema ormai annoso che esaspera chi vicino a quella zona ci abita e lavora e tutta la cittadinanza che deve sobbarcarsi le spese di intervento oltre al fortissimo rischio ambientale dovuto alle emissioni tossiche e nocive.

In questo periodo di siccità perdurante e devastante, però, la notizia che arriva dai Vigili del Fuoco di Asti aggiunge una ragione in più per chiedere che qualcuno intervenga a porre fine a questo “malcostume” per il quale nessuno mai paga. Nè in termini di responsabilità, nè in termini di risarcimento economico.

E’ da questa notte, infatti, che diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Asti sono impegnati in due larghi fronti di incendio in via Guerra, con un continuo andirivieni di autobotti che cercano di domare le fiamme

