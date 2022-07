Video – Passovecchio – incendio di vegetazione sviluppatosi in prossimità di una ditta che produce erba sintetica

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone impegnate in loc. Passovecchio per un incendio di vegetazione sviluppatosi in prossimità di una ditta adibita alla lavorazione e produzione di erba sintetica per campi da calcio, tennis, e giardini.

Il rogo sviluppatosi inizialmente al di fuori della proprietà si è propagato nel piazzale interno della ditta coinvolgendo residui e scarti della lavorazione.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del capannone e si sta procedendo allo smassamento e spegnimento del materiale interessato dalle fiamme.

Non si registrano danni a persone.

