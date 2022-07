Roma, notte d’interventi per i Vigili del fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono stati circa 80 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato nella notte tra il 4 e 5 luglio, di questi circa il 70% sono incendi boschivi, sterpaglie e colture. Tra questi si lavora a quello scoppiato nella giornata del 4 luglio nel quadrante di Roma nord-ovest , nella zona Pineta Sacchetti, dove i soccorritori hanno proseguito le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza in modo da non permettere alle fiamme di arrivare a ridosso di case, uffici e magazzini. Continuano ad essere considerevoli i disagi legati al denso fumo sprigionato dalla combustione.