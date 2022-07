Spread the love

ANSA. ‘attacco alla parata del 4 luglio alla periferia di Chicago era stato pianificato “da settimane”. Lo dice la polizia in una conferenza stampa sottolineando che “al momento non c’è nessun movente per la strage”.

Dopo una caccia all’uomo durata otto ore, la polizia ha arrestato il giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago uccidendo sei persone e ferendone 31.