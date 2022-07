Orano (Algeria), poker di medaglie per Lorenzo Mora ai Giochi del Mediterraneo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si chiude con quattro medaglie, due ori, un argento e un bronzo, il bilancio di Lorenzo Mora ai Giochi del Mediterraneo che si sono svolti a Orano (DZA) dal 25 giugno al 5 luglio.

Il nuotatore del G.S. VV.F. Fiamme Rosse è stato protagonista incontrastato della piscina nella specialità del dorso salendo sul podio su tutte le distanze in programma.

Per l’atleta carpigiano, seguito dal tecnico federale Fabrizio Bastelli, l’avventura ai Giochi si è aperta nel primo giorno di gare in piscina con l’argento nei 100 metri dorso, nuotato con il tempo di 54”50, a solo 15 centesimo dall’oro conquistato dal greco Evangelos Makrigiannis.

Nei 50m dorso, specialità nella quale Mora è vice campione mondiale di vasca corta, è arrivato un buon terzo posto con il tempo di 25”17 che ritocca di 2 centesimi il suo primato personale nuotato in occasione dei Campionati Italiani di aprile.

Nel penultimo giorno di gare, è giunta finalmente la prima medaglia d’oro, conquistata dall’atleta dei Vigili del fuoco in prima frazione della staffetta 4X100 mista, con la quale detiene il titolo iridato di vasca corta conquistato agli scorsi mondiali di Abu Dhabi.

Infine, nell’ultimo giorno di gare, nella specialità dei 200m dorso, l’atleta VV.F., dopo un entusiasmante testa a testa con Matteo Restivo, primatista italiano della specialità, è riuscito ad avere la meglio solo nell’ultima vasca conquistando la medaglia d’oro con il tempo di 1’57”61, secondo miglior tempo personale di sempre.

Si chiude così l’avventura del G.S VV.F. Fiamme Rosse ai Giochi del Mediterraneo che hanno visto anche la conquista della medaglia di bronzo dei 60kg nella lotta Greco-romana ad opera di Ruben Marvice.