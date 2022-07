Scontro in galleria sulla Regina: tre feriti, strada bloccata

Spread the love

https://www.laprovinciadicomo.it/stories/lago-e-valli/scontro-in-galleria-statale-regina-sono-tre-i-feriti_1433337_11/

Dongo L’incidente intorno alle ore 18.15. In ospedale due giovani e un uomo di 56 anni . Lo scontro in galleria che ha coinvolto diversi veicoli è avvenuto intorno alle 18.15, in prossimità di Dongo. Sarebbero almeno tre le persone ferite nell’incidente che ha avuto luogo lungo la Statale Regina. La strada è stata momentaneamente bloccata per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e il soccorso alle persone rimaste lese nello scontro.