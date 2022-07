La prima legge italiana per l’istituzione di corpi pompieristici – Regie Patenti 27 aprile 1824

Spread the love

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – sezione di Perugia – pubblicato sul n. 119 del FARO DEI VIGILI DEL FUOCO

Siamo nel 1824 ed il regno era tenuto dal re Carlo Felice subentrato al fratello Vittorio Emanuele I nel 1821 proprio quando in Piemonte erano scoppiati i primi moti rivoluzionari dei carbonari per ottenere una costituzione e riforme politiche e sociali.

Proprio in questo clima di riforme nacque la normativa (o meglio “Regie patenti” come allora venivano chiamate le leggi o i decreti) che viene presentata in questa sezione.

Già nella premessa ai vari articoli della norma si nota l’influenza dello spirito innovativo che aleggiava in quei momenti con la presa d’atto da parte del monarca che “…l’uso delle trombe (così erano chiamate allora le pompe idrauliche) per l’estinguimento d’incendii si rende tanto maggiormente efficace quanto è più pronto e bene ordinato il servizio …di coloro ai quali ne viene affidato il maneggio…”

Inoltre all’Articolo 3 si dispone che la cura ed il maneggio delle “trombe” non possono essere lasciati alla buona volontà di persone più o meno disponibili ma devono essere affidati ad “artieri ed operai che per la specie dell’arte ch’esercitano siano più atti al maneggio delle trombe”.

E lo stesso articolo 3 nega decisamente a questi artieri ed operai la possibilità di “ricusarne” il servizio” ma anzi impone loro il dovere di applicarsi “di tempo in tempo” al suddetto servizio “onde acquistare la necessaria esperienza”. Come a dire: fare esercitazioni periodiche.

Naturalmente queste persone designate a maneggiare le “trombe” non costituivano un “Corpo” organizzato ma continuavano ad esercitare i loro mestieri salvo fare esercitazioni periodiche e, ovviamente, intervenire in caso d’incendio.

Però – e qui sta la vera novità della legge – al successivo Articolo 4 viene prevista la possibilità che i Comuni, dove circostanze particolari lo richiedano, possano costituire un corpo ordinato formato dagli “operai e gli artieri addetti al servizio delle trombe” ovviamente chiedendone il permesso al re.

E così questa legge dà il via ai primi corpi delle Guardie del Fuoco che poi qualche decina di anni dopo si chiameranno Civici Pompieri.

Infine i successivi articoli 5, 6, 7 completano la norma stabilendo le dipendenze formali, disciplinari ed economiche dei corpi che verranno formati.

Poche pagine, pochi stringati articoli di legge ma tanto basta per dar vita ai primi embrioni di quella che due secoli dopo sarà la grande realtà del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.