Video – Lunedì 4 luglio, dalle ore 20,00, è tornata la FESTA delle 7 ARTI a Roma sulla meravigliosa terrazza privata a piazza Navona con vista mozzafiato sul Cupolone

È tornata la FESTA delle 7 ARTI a Roma sulla meravigliosa terrazza a piazza Navona

Gli Artisti della FESTA delle 7 ARTI, Musicisti, Ballerini, Cantanti, Attori, Pittori, Scrittori, Fotografi, Registi, Sportivi, Giornalisti si sono dati appuntamento sulla terrazza privata del collezionista di Arte Contemporanea e Mecenate, Alberto De Marinis, per festeggiare il compleanno della Regista, Performer e fondatrice del movimento artistico d’avanguardia della FESTA delle 7 ARTI, Francesca Chialà, e per ringraziare tutte le Istituzioni che hanno supportato le Performance Artistiche e Sportive sul Tevere per promuovere la Pace, l’Ambiente e la Salute.

L’evento è stato promosso da Italy Foundation ed è diventato una nuova Performance Artistica con musica dal vivo, canto, danza e video-proiezioni, ispirata al primo Happening inventato a New York nel 1959 dall’artista Allan Kaprow e alle lezioni di John Cage della metà degli anni cinquanta. Come per John Cage la musica è natura – non imitazione della natura – e l’uomo ha un ruolo subalterno, non è né esecutore né creatore della musica ma un liberatore del suono, così per la Regista e Performer di Arte Contemporanea, Francesca Chialà, l’artista non controlla, non domina la natura ma la ascolta. Nelle Performance collettive di Arte Contemporanea che realizza, la Chialà vuol liberarsi dalle costrizioni e rimuovere l’idea di modello.

