Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

#Roma, dalle 13:00 i Vigili del Fuoco impegnati per un #incendio di vegetazione in zona Casal Monastero: operazioni di spegnimento in corso, quattro squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme, vicine al GRA e ad alcune abitazioni [#7luglio 1

VIDEO –