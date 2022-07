Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina nel comune di Falerna per danni creati dalle condizioni meteo avverse. Tetti ed infissi divelti a causa di forti raffiche di vento.

Parti di tegole di copertura e laterizi si sono riversate sulla sede stradale danneggiando alcune vetture.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della zona, alla rimozione di tegole in imminente pericolo di caduta ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Non si registrano danni a persone