Maltempo – oltra 1000 interventi svolti dai Vigili del Fuoco nelle ultime 15 ore

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dal tardo pomeriggio di ieri una perturbazione, caratterizzata da pioggia e forte vento, ha interessato alcune regioni soprattutto del Nord e Centro Italia, più di 1.000 gli interventi svolti dai vigili del fuoco: 380 nel Lazio, tra le provincie di Roma, Rieti, Frosinone e Latina; 290 in Emilia Romagna, Modena e Bologna le più colpite; 180 nelle Marche (nella foto), ad Ancona è crollato un controsoffitto all’interno di una casa di riposo, una persona è stata coinvolta in modo lieve; 120 in Campania e 110 in Toscana.

La perturbazione sta interessando ora anche Puglia e Basilicata.