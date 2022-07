Superbonus 110%: tutte le modifiche del Decreto Aiuti

Spread the love

lavoripubblici.it – urly.it/3pbxn

410 favorevoli, 49 contrari e 1 astenuto sono i voti della Camera dei Deputati che sono serviti per svincolare ufficialmente l’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) nel testo approvato dalle Commissioni. Il testo passerà ora all’esame (formale) del Senato ed è probabile che il via libera definitivo possa arrivare prima della scadenza (16 luglio 2022).

Superbonus 110%: tutte le modifiche del 2022

Bisognerà chiaramente attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione prima di comprendere se le modifiche apportate avranno gli effetti sperati dagli operatori del comparto edile, la cui sopravvivenza è appesa ad un filo chiamato bonus. L’impossibilità per imprese e professionisti di cedere il credito indiretto maturato a seguito di sconto in fattura, ha causato una paradossale situazione di ricchezza virtuale, inutile per pagare bollette, fornitori, tasse e manodopera.

Una problematica nata da seguito del primo intervento normativo del Governo sul meccanismo di cessione del credito, che nel corso di questo 2022 è stato già modificato:

Modifiche che sono certamente servite per annullare le frodi fiscali anche perché hanno bloccato l’intero comparto.