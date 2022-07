Spread the love

CORPO NAZINALE VIGILI DEL FUOCO

Una lunga e faticosa notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Terni dove in città e nell’immediata periferia si è abbattuto

un violento nubifragio. Quasi 20 gli interventi di soccorso e una 40ina ancora in coda. Alberi e rami caduti, tegole e comignoli pericolanti le tipologie d’intervento, che proseguiranno sino a soddisfare tutte le richieste giunte alla sala operativa.