Macerata, soccorso un escursionista colto da malore a Tria

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12.00 dell’8 luglio in località Santa Sperandia nel comune di Tria, per prestare soccorso a un escursionista colto da malore mentre stava facendo una passeggiata. L’uomo è stato individuato, stabilizzato e recuperato dalla squadra del distaccamento di Tolentino e affidato alle cure dei sanitari che ne hanno disposto il trasporto al pronto soccorso per gli accertamenti del caso