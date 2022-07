Milano, crollo di una soletta in un cantiere, salvato un operaio

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio dell’8 luglio, in un cantiere nella zona industriale di Milano, è crollata una soletta in costruzione di circa 150 mq. Al momento dell’incidente erano al lavoro diversi operai.

Quattro le squadre intervenute per prestare soccorso. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un operaio che, dopo essere stato stabilizzato, è stato affidato ai sanitari. Altri tre lavoratori sono rimasti feriti.