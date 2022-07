Un altro amico ci ha lasciato – lutto all’ANVVF

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Un ns. carissimo amico, collega e Socio della nostra Associazione Mella Luciano ci ha lasciato. Per noi era ” Er Tedesco” la sua vita pompieristica lo vede protagonista alla Colonna Mobile di Montelibretti, Comando di Roma, Scuole Centrali Antincendi. Posso dire esperienza da vendere. Vola in cielo amico mio e finalmente il meritato riposo – Roberto Sabella

Sono veramente colpito per la scomparsa dell’ amico e collega di tante battaglie Luciano MELLA sempre vicino alla associazione. Un personaggio da portare quale esempio come uomo e come pompiere. Ciao Luciano troverai sicuramente da sistemare qualcosa anche lassù. Alla famiglia le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio. – Paolo Moschetti

I funerali del Collega Mella Luciano saranno ufficiati lunedì 12 luglio ore 11 chiesa S. Annunziata Grotta Perfetta.