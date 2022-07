Eni, Gazprom riduce di un terzo il gas russo all’Italia

Spread the love

La Russia ha ridotto di un terzo le forniture all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni, rileva da una nota dell’Eni. «Gazprom — scrive la compagnia italiana — ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi». Ciò potrebbe avere ripercussioni anche sulla crescita in Europa. In una nota indirizzata da una banca d’affari ai suoi clienti ci si aspetta che i flussi di gas dalla Russia rimarranno contenuti a circa il 40% della capacità massima una volta terminato il periodo di manutenzione di Nordstream 1 il 21 luglio.