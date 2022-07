Psicologia Olistica, ipnosi e riequilibrio energetico – Un nuovo approccio alla salute ed al benessere

Spread the love

CHANTAL D’AGOSTINO – Articolo pubblicato sul FARO n. 119

Laureata in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, specializzata in Ipnosi rapida per la riduzione dello stress e riequilibrio energetico, ho cominciato a formarmi nell’ambito delle terapie integrate circa 25 anni fa e ormai da 20 opero con terapie che si basano sul riequilibrio energetico come supporto alle terapie mediche convenzionali e alla psicoterapia.

Quest’ampia esperienza e l’approfondimento dei miei studi mi hanno poi spinta ad interessarmi sempre di più allo studio della mente e quindi, alla psicologia, alla ricerca anche di un modo di integrare in maniera coerente l’approccio olistico e narrativo a quello della evidence based medicine, nell’intento di poter offrire alla persona sofferente una presa in carico globale.

Nei miei venti anni di lavoro, in Italia e all’estero, ho avuto moltissime soddisfazioni personali: clienti che entravano disperati e se ne andavano profondamente colpiti di aver ricevuto la risposta che cercavano dopo una semplice analisi energetica, magari dopo mesi di visite, consulti e colloqui insoddisfacenti, ce ne sono stati molti e ce ne saranno… questo lavoro, però, non è magia, è studio e dedizione, ascolto e attenzione: cura nel senso più vero del termine cioè, del prendersi cura. Per tali motivi necessita di rispetto e dignità.

Il reiquilibrio energetico di cui mi occupo si basa sul Pranic Healing, una tecnica elaborata da Master Choa Kok Sui, praticata in più di 30 paesi nel mondo. Si tratta di una tecnica senza alcun contatto fisico, per avere un’idea immaginiamo la pranoterapia, ma può essere praticata anche a distanza, motivo per cui anche e soprattutto durante il lockdown ancora adesso posso seguire i miei clienti online.

Numerosi sono gli ambiti del riequilibrio ma non posso non sottolineare la grande rilevanza che ha il trattamento nella riduzione dello stress, ansia e attacchi di panico.

Ricevo all’ EUR e online whatsapp tel. +39 345 4346640