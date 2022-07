Si chiude dentro in casa in stato confusionale. Pompieri e carabinieri la salvano

Spread the love

ecovicentino.it – urly.it/3pcw-

Sabato sera assai concitato nel centro di Arzignano, dove vigili del fuoco, carabinieri della stazione locale e personale sanitario del Suem si sono dati ritrovati prima di mezzanotte dopo l’allarme lanciato da un cittadino, al fine di prestare aiuto a una vicina di casa.

Una donna di 60 anni che, a quanto pare in preda a un grave stato confusionale che non le permetteva di ragionare con lucidità, si era barricata in casa impedendo a chiunque di accedere e di prestarle supporto.