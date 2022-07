Udine, ritrovati due giovani tori scappati da un allevamento

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Particolare intervento per i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che assieme al Drago, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio di domenica 10 luglio sono stati impegnati nella ricerca di due giovani tori scappati ieri da un allevamento.

I Vigili del fuoco, con l’aiuto dei proprietari degli animali, di alcuni volontari della Protezione Civile e del CNSAS, hanno perlustrato sia dal cielo che da terra il greto del Fiume Tagliamento localizzando gli animali nei boschi che ricoprono l’area che va da Tolmezzo a Villa Santina. Considerata la zona impervia e la difficoltà ad avvicinare i due tori spaventati, i soccorritori hanno optato per recintare l’area per confinare gli animali e attendere che si tranquillizzassero prima di sedarli e riportarli nell’azienda agricola dalla quale si sono allontanati. La ricerca e il ritrovamento dei due torelli è stata necessaria anche per la vicinanza alla strada statale e i centri abitati che gli animali agitati avrebbero potuto raggiungere creando situazioni pericolose per le persone.