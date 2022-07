Video -Incendio di un tetto probabilmente innescato da un impianto fotovoltaico

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 14:00 di ieri, i vigili del fuoco hanno operato in Via Parini a Grumolo delle Abbadesse per l’incendio di un tetto probabilmente innescato da un impianto fotovoltaico: le squadre arrivate da Vicenza e Arzignano con due autopompe, due autobotti un’autoscala e 14 operatori hanno iniziato a spegnere le fiamme, riuscendo a circoscrivere l’incendio a solo due falde del tetto di circa 70 mq. Evitato il coinvolgimento delle altre abitazioni vicine.

VIDEO