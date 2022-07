Draghi: nuovo patto sociale anti-inflazione, pronti a intervenire sul cuneo fiscale. No agli ultimatum

Spread the love

ilsole24ore.com – https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-l-italia-cresce-ma-previsioni-piene-rischi-AE9oTrlB

Un piano per sostenere e proteggere il potere d’acquisto di famiglie e lavoratori attraverso un nuovo «corposo» intervento entro luglio: è quanto annunciato dl premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il premier ha poi richiamato la necessità di un taglio del cuneo fiscale e la volontà del governo di muoversi verso il salario minimo.

Quanto alle tensioni dentro la maggioranza, da parte del M5S ma anche della Lega, Draghi è stato netto: «Un governo con gli ultimatum non lavora, a quel punto perde il suo senso di esistere». E ancora: «Se si ha la sensazione che è una sofferenza straordinaria stare in questo governo, che si fa fatica, bisogna essere chiari», ha aggiunto. «Lo dico – ha rimarcato – anche per tanti altri che a settembre minacciano sfracelli e cose terribili». Ma, a proposito dei nove punti presentati Giuseppe Conte la scorsa settimana, ha commentato: «Quando ho letto la lettera ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda di governo, quindi l’incontro di oggi con le forze sociali va esattamente in quella direzione». Alla domanda sulla possibile astensione del M5s sulla fiducia al decreto aiuti Draghi ha risposto così: «Se mi domandate se il rinvio alle Camere ci sarà» in caso di mancato appoggio del M5s al governo, «chiedetelo al presidente della Repubblica».