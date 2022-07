Il Papa conferma il no alle dimissioni e dice: “Se lascio vorrei restare in una parrocchia a Roma”

Spread the love

Ormai è diventato tema ricorrente, vero e proprio leitmotiv, da quando le sue condizioni di salute si sono compromesse per il dolore al ginocchio e l’uso della sedia a rotelle: Papa Francesco valuta l’ipotesi di dimettersi? Se lo chiedono giornalisti, commentatori, vaticanisti. E ogni smentita, finora puntualmente ribadita, non serve a dissipare i dubbi. La sua imminente visita all’Aquila in occasione della Festa della Perdonanza ha portato qualcuno a tracciare un parallelo con Celestino V, il Papa del “gran rifiuto”.

L’ultima occasione il Pontefice l’ha data in un’intervista in spagnolo a Televisa Univision, interrogato dalle giornaliste messicane María Antonieta Collins e Valentina Alazraki. “Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no”: il Papa non poteva essere più chiaro. Riconosce di aver sempre creduto che il suo tempo in Vaticano sarebbe stato breve, “ma non me ne rendevo conto e sono passati 9 anni”, dice con ironia Bergoglio, che ha fatto della ricerca della “naturalezza” e della semplicità uno dei segni del suo pontificato.

Certo, confessa che “gli fa un po’ male il ginocchio”, che si sente un po’ “sminuito” anche se ora può camminare; ma che “mai”, in ogni caso, gli è venuto in mente di dimettersi, fino ad oggi. Tuttavia, lascia aperto uno spiraglio, “se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo” aspetto l’aiuto per prendere la decisione di ritirarmi, afferma ancora Bergoglio.