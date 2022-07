Torino, incendi nella notte in bassa Valsusa

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Notte impegnativa, quella tra l’11 e il 12 luglio, per i Vigili del fuoco del comando a causa di una serie di incendi nella bassa Val di Susa.

Poco prima della mezzanotte, a Avigliana, alcune masserizie in fiamme hanno richiesto l’intervento dei volontari del locale distaccamento supportati dai permanenti della “41” di Grugliasco e dalla squadra volontaria di Almese. Fiamme anche in una vicina legnaia spente sempre dalle stesse squadre.

Poco dopo un altro rogo è divampato a Sant’Ambrogio in un magazzino/deposito in cui era parcheggiato anche un furgone. Numerose le squadre di permanenti e volontari in azione per spegnere e mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.